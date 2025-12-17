वास्तु शांति हवन क्या है? जो धुरंधर कास्ट अक्षय खन्ना ने कराया, चमत्कारी हैं फायदे!

उजजैन के पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, वास्तु शांति हवन एक पवित्र अनुष्ठान है। इसे घर या कार्यस्थल में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है। वास्तु शांति हवन वैसे तो तब किया जाता है, जब नए घर में प्रवेश हो। साथ ही, जब किसी जगह की ऊर्जा असंतुलित (Energy Disbalance) लगती है, तब इसे करना पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इस हवन को जहां भी किया जाता है, वहां के वातावरण को नेचर और ब्रह्मांडीय शक्तियों को ये बैलेंस कर देता है। इससे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति होती है।