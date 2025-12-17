Shukravar Vrat ke Upay : हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बरसेगी अपार धन-दौलत

Lakshmi Maa ko Khush Karne Ke Upay: शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ उपाय और लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन से जुड़ी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इस लेख में हमने आपको कुछ आसान तरीके बताए हैं। इन्हें अपनाकर आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं और पैसों से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं।