धर्म-कर्म

Shukravar Vrat ke Upay : हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बरसेगी अपार धन-दौलत

Shukravar Vrat: शुक्रवार लक्ष्मी माता का दिन होता है। वास्तु के अनुसार सिर्फ एक दिन के कुछ सरल उपाय आपकी तकदीर चमका सकते हैं। बस आपको कुछ आसान नियमों का ध्यान रखना होगा। इस लेख में हम आपको मां लक्ष्मी की कृपा पाने के आसान तरीके बताने वाले हैं।

भारत

image

Adarsh Thakur

Dec 17, 2025

Maa Lakshmi Ki kripa Pane ke Upay

Shukrvar Vrat: इन उपायों से दूर करें आर्थिक तंगी। (Photo Credit: Gemini)

Lakshmi Maa ko Khush Karne Ke Upay: शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ उपाय और लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन से जुड़ी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इस लेख में हमने आपको कुछ आसान तरीके बताए हैं। इन्हें अपनाकर आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं और पैसों से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं।

शुक्रवार के उपाय | Shukravar Vrat ke Upay

  1. लक्ष्मी पूजासनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना बेहद फायदेमंद होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की कृपा से पैसों की दिक्कत दूर की जा सकती है।
  2. श्री यंत्र की पूजाहर शुक्रवार को श्री यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ होता है। इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है।
  3. शुक्रवार का व्रतशुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा और उपवास करें।
  4. तुलसी पूजाहिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का संबंध तुलसी माता से भी बताया गया है। इसी वजह से, शुक्रवार को सुबह और शाम के समय मां तुलसी की पूजा अवश्य करें। मंत्र जाप भी करें।
  5. लक्ष्मी मां को यह चढ़ाएंमाता लक्ष्मी को लाल रंग अतिप्रिय होता है। इसीलिए, शुक्रवार के दिन मां को लाल रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाएं।
  6. वास्तु दोष खत्म करेंइस दिन घर में गंगाजल का छिड़काव करना पूरे वातावरण में पवित्रता लाता है। इसके अलावा कलह से दूर रहना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
  7. लक्ष्मी चालीसा पाठप्रत्येक शुक्रवार की सुबह और शाम को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना माता लक्ष्मी की कृपा पाने का आसान उपाय है। साथ ही शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना घर में सुख-शांति लाता है।
  8. इस रंग के कपड़े पहनेंकिसी भी दिन और खासकर शुक्रवार को मैले, फटे और बिना धुले कपड़े न पहनें। इससे शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है। शुक्रवार को साफ और गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है।
  9. मां को चढ़ाएं यह पुष्पमाता लक्ष्मी को कमल का फूल पसंद होता है। माना जाता है कि, लाल रंग का कमल या गुलाब का फूल मां को चढ़ाने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
  10. दीपक प्रज्वलित करेंशुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि, इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।

{अस्वीकरण: इस आलेख में दी गई जानकारियों की सटीकता की हम पुष्टि नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धार्मिक विशेषज्ञ की सलाह लें।}

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Shukravar Vrat ke Upay : हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बरसेगी अपार धन-दौलत

