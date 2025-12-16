Budhwar ke Upay: बुधवार को कर लें ये छोटा-सा काम, देखते ही देखते पैसों से भर जाएगा पर्स

बुधवार का स्वामी बुध ग्रह है। इसे ज्योतिष में व्यापार, लेखन, बुद्धि, सौदा समझ और धन संचय का कारक माना जाता है। गणेश जी बुध के अधिपति भी देव भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गणेश पुराण में कहा गया है कि, बुद्धिमान और यशस्वी बनने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा से खास फल मिलता है। स्कंद पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि, जो व्यक्ति बुधवार को गणेश जी का ध्यान कर नए काम की शुरुआत करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। इस दिन किए गए अच्छे कामों से परिवार में आर्थिक स्थिरता आती है।