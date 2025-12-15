एकादशी पर चावल क्यों माने जाते हैं मांसाहार? जानिए वैज्ञानिक और धार्मिक कारण

पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चावल की उत्पत्ति महर्षि मेधा के शरीर के अंश हुई है। कथा कहती है कि, महर्षि मेधा ने अपने प्राण एकादशी के दिन त्यागे थे। तब उनके शरीर का अंश पृथ्वी में समा गया और इसी से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल को जीव (मांस) के समान अशुद्ध माना जाता है और खाने की मनाही की जाती है।