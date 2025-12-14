Vastu Tips: दो घर की एक दीवार बिगाड़ देती है बनते काम, इन 3 नियमों को भूल से भी न करें नजरअंदाज

Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र में घर और दिशा को लेकर कई जरूरी नियमों का उल्लेख है। यदि आपके घर की दीवार किसी दूसरे के घर की दीवार से सटी है या दोनों घरों की एक दीवार है, तो इसे वास्तु शास्त्र में अशुभ माना जाता है। इस लेख में हम आपको इसी से जुड़ी काम की बातें और टिप्स बताने वाले हैं। इन बातों का ध्यान रख आप जीवन में चल रही पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं।