Vastu Tips: दो घर की एक दीवार बिगाड़ देती है बनते काम, इन 3 नियमों को भूल से भी न करें नजरअंदाज

Vastu Tips: घर के वास्तु से जुड़ी ये जरुरी बातें सबको पता होना चाहिए। (Image Credit: Gemini Ai)
Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र में घर और दिशा को लेकर कई जरूरी नियमों का उल्लेख है। यदि आपके घर की दीवार किसी दूसरे के घर की दीवार से सटी है या दोनों घरों की एक दीवार है, तो इसे वास्तु शास्त्र में अशुभ माना जाता है। इस लेख में हम आपको इसी से जुड़ी काम की बातें और टिप्स बताने वाले हैं। इन बातों का ध्यान रख आप जीवन में चल रही पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं।
वास्तु विशेषज्ञ पंडत निलेश शांडिल्य के अनुसार, दो घरों की दीवार एक-दूसरे से सटी हुई या फिर दो घरों की एक दीवार होना, शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ऊर्जा प्रवाह रुकनाः ऊर्जा का प्रवाह रुकने से नेगेटिव एनर्जी आती है। इससे घर में कलह और असंतोष पैदा हो सकता है।
वास्तु पुरुष का विभाजन: एक दीवार दो अलग-अलग वास्तु पुरुषों बनाती है। ऐसे में, घर के वास्तु पुरुष (ऊर्जा क्षेत्र) भंग हो सकते हैं और दोनों घरों का वास्तु डगमगा सकता है।
द्वार की स्थिति में बदलाव: जब घर के बंटवारे की बारी आती है, तब घर के मुख्य द्वार यानी सिंहद्वार की दिशा बदल सकती है। इससे वास्तु दोष का खतरा बना रहता है।
ब्रह्मस्थान का प्रभावित होना: यह घर के ब्रह्मस्थान (केंद्र) को बाधा पहुंचाता है, जिसका सही होना वास्तु में बहुत जरूरी माना जाता है।
(अस्वीकरण: यह जानकारी वास्तु शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते। आधुनिक विशेषज्ञ इसे भ्रम मानते हैं और कॉमन वॉल को बिल्डिंग की मजबूती के लिए सही बताते हैं। वहीं, पारंपरिक वास्तु में इससे बचने की सलाह दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ से मिलें।)
