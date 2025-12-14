Grah Dosh Upay: पार्टनर से झगड़ा और ये 7 आदतें तुरंत छोड़ दें…बदकिस्मती और ग्रह दोष से हो सकते हैं कंगाल

Kis Adat Se Grah Kharab Hota Hai: अक्सर हमारी छोटी-छोटी आदतें, जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं…हमारी नाकामयाबी का कारण बन जाती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विशेषज्ञ का कहना है कि, ये आदतें बदकिस्मती का ला सकती हैं। हमारा व्यवहार भी ग्रहों को कमजोर या मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस लेख में समझिए, उन 8 आदतों के बारे में…जो कुंडली में गंभीर ग्रह दोष और जीवन में कठिनाईयां ला सकती हैं।