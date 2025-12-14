क्या कपल्स के बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर लगाना सही है? जानें वास्तु के नियम

आमतौर पर ब्रह्मचर्य को केवल “सेक्स से दूरी” समझ लिया जाता है, जबकि असल में ब्रह्मचर्य का मतलब है नेचर के रूटीन के साथ तालमेल।

जैसे सुबह 6 से 9 बजे का समय आत्म-चिंतन और खुद को समझने का होता है, वहीं 9 से 12 का समय दूसरों को निर्देश देने का माना जाता है।

यही नेचुरल साइकल जब कोई फॉलो करता है, तो वह ब्रह्मचर्य कहलाता है।