क्या कपल्स के बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर लगाना सही है? जानें वास्तु के नियम

बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर लगाना सही है?
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि कपल्स के बेडरूम में हनुमान जी की फोटो क्यों अवॉइड करने को कहा जाता है? क्या इसका संबंध उनके ब्रह्मचारी होने से है, या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? असल में इसका जवाब ऊर्जा, दिनचर्या और वास्तु साइंस से जुड़ा हुआ है।
आमतौर पर ब्रह्मचर्य को केवल “सेक्स से दूरी” समझ लिया जाता है, जबकि असल में ब्रह्मचर्य का मतलब है नेचर के रूटीन के साथ तालमेल।
जैसे सुबह 6 से 9 बजे का समय आत्म-चिंतन और खुद को समझने का होता है, वहीं 9 से 12 का समय दूसरों को निर्देश देने का माना जाता है।
यही नेचुरल साइकल जब कोई फॉलो करता है, तो वह ब्रह्मचर्य कहलाता है।
हनुमान जी की ऊर्जा अनुशासन, शक्ति और नियंत्रण की होती है। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की दिशा दक्षिण (South Direction) मानी गई है।
यही कारण है कि उन्हें दक्षिण दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है।
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार:
बेडरूम में देवी-देवताओं की तस्वीरें आदर्श नहीं मानी जातीं
खासतौर पर हनुमान जी की तस्वीर बेडरूम में रखने से ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है
इसका ब्रह्मचर्य से नहीं, बल्कि कपल एनर्जी और देव ऊर्जा के क्लैश से संबंध है
North of North-West Zone
यह आकर्षण और केमिस्ट्री का ज़ोन है।
यहां कबाड़, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान या लाल रंग के भारी मैट्रेस न रखें।
South-West Zone
यह स्थिरता का क्षेत्र है।
यहां ग्रीन प्लांट्स, एक्वेरियम या पानी से जुड़ी चीज़ें रखने से रिश्तों में दूरी आ सकती है।
East of South-East Zone
यह बहस और एक्स्ट्रा मैरिटल टेंशन से जुड़ा जोन माना जाता है।
यहां कपल की फोटो, बेडरूम या किचन नहीं होना चाहिए।
हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं
बेडरूम को हल्का, साफ और रिलैक्सिंग रखें
कपल एनर्जी को सपोर्ट करने वाले रंग और वस्तुएं चुनें
