Vastu Tips : खूब कमाने के बाद भी जेब रहती है हमेशा खाली? पूजा घर में रख लें ये 2 मूर्तियां

वास्तु के अनुसार, पैसा वहीं ठिकता है जहां पॉजिटिविटी के साथ ही श्रद्धा और सफाई होती है. इसलिए पूजा घर और उसके आस-पास की सफाई पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जिस घर में गंदगी, अया टूटी-फूटी चीजें पड़ी रहती हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं आतीं. ऐसी जगहों पर दरिद्रता, आर्थिक कष्ट और स्ट्रेस बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है. साफ-सुथरा वातावरण देवी-देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और वहां पर खुशहाली आती है.