Tulsi Puja : पौष महीने में तुलसी पूजा : सफला एकादशी पर करें ये विशेष पूजा, बरसेगा धन

तुलसी पूजा भगवान विष्णु के प्रति भक्ति व्यक्त करने और स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पूजा करने से भक्त पापों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी को अक्सर पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों को दिव्य से जुड़ने में मदद करता है। तुलसी विवाह, जो तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के औपचारिक विवाह का प्रतीक है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख उत्सव है। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है, जो आमतौर पर नवंबर में पड़ता है, और यह हिंदू संस्कृति में शादी के मौसम की शुभ शुरुआत का प्रतीक है।