धर्म/ज्योतिष

Tulsi Puja : पौष महीने में तुलसी पूजा : सफला एकादशी पर करें ये विशेष पूजा, बरसेगा धन

Tulsi Puja in Paush Month 2025: पौष मास 2024: सफला एकादशी पर तुलसी पूजा विधि, महत्व और फायदे | धन-समृद्धि के लिए करें ये विशेष उपाय

3 min read
Google source verification

Manoj Vashisth

Dec 11, 2025

Tulsi Puja Paush maas

Tulsi Puja Paush maas : तुलसी पूजा: सुख-समृद्धि और मोक्ष का द्वा

Tulsi Puja Paush Maas : पौष के महीने में तुलसी पूजा का विधान बताया गया है। इस महीने में तुलसी पूजा के साथ-साथ भगवान सूर्य की पूजा भी की जाती है। 15 दिसंबर को सफला एकादशी पर तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पूजनीय तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की भक्त वृंदा से जुड़ी है। आशीर्वाद पाने के लिए रोज़ाना पूजा, जिसमें भोग लगाना और परिक्रमा करना शामिल है, की जाती है। तुलसी विवाह, तुलसी और विष्णु का औपचारिक विवाह, शादी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है।

तुलसी पूजा कैसे करें और तुलसी पूजा के फायदे

तुलसी पूजा

तुलसी का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है और इसे एक पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर रूप माना जाता है। तुलसी की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से भगवान विष्णु की कहानी से गहराई से जुड़ी है, प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार, तुलसी एक दिव्य रचना थी। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में, यह कहा गया है कि तुलसी एक समय वृंदा नाम की एक सुंदर महिला थी, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, उनकी करुणा और उसकी भक्ति के प्रति प्रशंसा के कारण, उन्होंने घोषणा की कि उसकी हमेशा तुलसी के पौधे के रूप में पूजा की जाएगी।

तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है; इसे तीर्थ या पवित्र जल स्रोत माना जाता है, जो पर्यावरण और भक्त दोनों को शुद्ध करता है। यह पौधा आमतौर पर घरों और मंदिरों में रोज़ाना पूजा के लिए उगाया जाता है, और इसके पत्तों का उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोहों में किया जाता है, खासकर विष्णु, कृष्ण और उनके अवतारों को समर्पित समारोहों में।

तुलसी पूजा का महत्व

तुलसी पूजा भगवान विष्णु के प्रति भक्ति व्यक्त करने और स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पूजा करने से भक्त पापों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी को अक्सर पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों को दिव्य से जुड़ने में मदद करता है। तुलसी विवाह, जो तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के औपचारिक विवाह का प्रतीक है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख उत्सव है। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है, जो आमतौर पर नवंबर में पड़ता है, और यह हिंदू संस्कृति में शादी के मौसम की शुभ शुरुआत का प्रतीक है।

तुलसी को आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना जाता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाना, तनाव और चिंता कम करना, पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, एडाप्टोजेन के रूप में काम करना, शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने में मदद करना, सूजन-रोधी और एंटी-बैक्टीरियल गुण प्रदान करना। ये औषधीय गुण तुलसी को न केवल आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बल्कि रोज़मर्रा के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी एक मूल्यवान पौधा बनाते हैं।

तुलसी पूजा के अनुष्ठान

अनुष्ठान (Ritual)विवरण (Description)महत्व/कारण (Significance/Reason)
स्थान चयनतुलसी के पौधे को एक ऊंचे चबूतरे पर रखें। आदर्श रूप से इसे पर्याप्त धूप और ताज़ी हवा वाली जगह (जैसे घर के बाहर या बरामदे में) पर रखें।पौधे के उचित विकास और सम्मान के लिए।
दीया जलानासुबह और शाम दोनों समय तुलसी के पौधे के सामने एक दीया (दीपक) जलाना चाहिए।यह दिव्य प्रकाश का प्रतीक है जो अंधेरे और अज्ञान को दूर करता है।
जल अर्पणरविवार, एकादशी और पूर्णिमा को छोड़कर, तुलसी को रोज़ पानी देना चाहिए।पौधे को पानी देना पौधे और भक्त के आध्यात्मिक स्वास्थ्य दोनों के पोषण का प्रतीक है।
मंत्र जापपूजा के दौरान लोकप्रिय मंत्र "ओम तुलसी रमनाय नमः" या "ओम नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप किया जाता है।यह पौधे और भगवान विष्णु को प्रणाम करने के लिए किया जाता है (आमतौर पर तीन बार)।
श्रद्धा और भोगभक्त तुलसी के पौधे को फूलों की माला (गेंदे या अन्य शुभ फूलों से बनी) चढ़ाते हैं।यह भगवान विष्णु के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करता है।
परिक्रमाप्रसाद चढ़ाने के बाद, भक्तों को मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए।परिक्रमा पूर्ण समर्पण और सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है।
समापनपरिक्रमा के बाद, अंतिम मंत्र का तीन बार जाप किया जाता है, और भक्त अक्सर पूजा समाप्त करने के लिए पौधे के सामने झुककर सम्मान प्रकट करते हैं।पूजा के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना।

मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा न करें

साथ ही, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी के पौधे को छूने या उसके पास जाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय इसे अशुद्ध माना जाता है। पवित्र शालिग्राम पत्थर, जो भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, पूजा के हिस्से के रूप में तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है।

ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पूजा करने और उससे जुड़े अनुष्ठान करने से भक्त को भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, तुलसी के औषधीय गुण बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, जिससे यह हिंदू परंपरा में वास्तव में एक बहुमुखी पौधा बन जाता है। चाहे तुलसी पूजा हो या तुलसी विवाह, यह पवित्र पौधा उन प्रथाओं के केंद्र में रहता है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Tulsi Puja : पौष महीने में तुलसी पूजा : सफला एकादशी पर करें ये विशेष पूजा, बरसेगा धन

