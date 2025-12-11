Gemology: पुखराज किन राशिवालों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

Gemology: रत्न शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। इसके अंतर्गत रत्नों के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में रत्नों का बहुत ही खास महत्व है। रत्नों को धारण करने से हमारी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं , लेकिन रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। यदि हम बिना किसी ज्योतिष सलाह के रत्न धारण कर लेते हैं को हमें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौ रत्नों में से एक रत्न पुखराज रत्न होता है। ये रत्न चमकीले पीले रंग का होता है। ऐसी मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से जातक को मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं ये रत्न किन राशिवालों के लिए शुभ रहता है।