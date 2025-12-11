11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Gemology: पुखराज किन राशिवालों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

Gemology: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण करने से जातक हमेशा शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे कि पुखराज रत्न किन राशि वालों को धारण करना चाहिए और इसके नियम के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 11, 2025

Gemology

istock

Gemology: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण करने से जातक हमेशा शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे कि पुखराज रत्न किन राशि वालों को धारण करना चाहिए और इसके नियम के बारे में।

Gemology: रत्न शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। इसके अंतर्गत रत्नों के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में रत्नों का बहुत ही खास महत्व है। रत्नों को धारण करने से हमारी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं , लेकिन रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। यदि हम बिना किसी ज्योतिष सलाह के रत्न धारण कर लेते हैं को हमें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौ रत्नों में से एक रत्न पुखराज रत्न होता है। ये रत्न चमकीले पीले रंग का होता है। ऐसी मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से जातक को मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं ये रत्न किन राशिवालों के लिए शुभ रहता है।

इन राशियों के लिए लकी होता है पुखराज

रत्न शास्त्र के अनुसार मेष, वृषभ, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज रत्न धारण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से इन राशि वालों के जीवन में सुख, समृद्धि आती है। इसके साथ ही इस रत्न को पहनने से कारोबार में भी तरक्की मिलती है। इस रत्न को पहनने से वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है।

पुखराज धारण करने के लाभ


रत्न शास्त्र में पुखराज रत्न को गुरु ग्रह का रत्न माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है उन लोगों को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इस रत्न को पहनने से पाचन शक्ति भी अच्छी होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। कारोबार में तरक्की पाने के लिए भी इस रत्न को लाभकारी माना गया है। पुखराज धारण करने से व्यक्ति का मानसिक विकास भी तेज गति से होता है।

पुखराज धारण करने के नियम


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुखराज रत्न को हमेशा बृहस्पतिवार के दिन पहनना शुभ माना गया है। इस रत्न को हमेशा 5 या 7 कैरेट के सोने की अंगूठी में गढ़वा धारण करना चाहिए। इसे पहनने से पहले दूध में गंगाजल मिलकार डालें और अच्छे शुद्ध करके ' ऊं ब्रह्म बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें और भगवान बृहस्पति के चरणों में रखें। फिर उठाकर आप इसे धारण कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 01:59 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Gemology: पुखराज किन राशिवालों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Numerology: पति के लकी होती हैं इन तारीख पर जन्मी लड़कियां, करती है सबके दिलों पर राज

Numerology 6
धर्म/ज्योतिष

Tulsi Puja : पौष महीने में तुलसी पूजा : सफला एकादशी पर करें ये विशेष पूजा, बरसेगा धन

Tulsi Puja Paush maas
धर्म/ज्योतिष

Neelam Gemstone Benefits : ये रत्न देगा आपको हर मुश्किल में जीत, किन राशि के लोगों को धारण करना चाहिए

Neelam Stone Benefits for Male
धर्म/ज्योतिष

पौष अमावस्या के दिन करें ये चार अचूक उपाय, जीवन में आएगी सुख, शांति

Paush Amavasya 2025 Upay
धर्म-कर्म

Health Horoscope 2026: साल 2026 में राशि अनुसार जानें कैसी रहेगी आपकी सेहत

Health Horoscope 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.