Paush Amavasya 2025 Upay: पौष अमावस्या के दिन करें ये खास उपाय, सारे कष्टों से मिलेगी मुक्ति

Paush Amavasya 2025 Upay: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। ये तिथि हर महीने में आती है। पौष अमावस्या की तिथि पौष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पड़ती है। ये अमावस्या तिथि पितरों के श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण किया जाता है और उनकी मुक्ति के लिए दान पुण्य किया जाता है। शास्त्रों में पौष अमावस्या दिन के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। यदि हम पौष अमावस्या के दिन इन उपायों को करते हैं तो हमें पितर दोष के साथ- साथ अन्य बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जाने इन खास उपायों के बारे में।