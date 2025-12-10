Gemstone: इन राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है नीलम, धारण करते ही खुल जाती है किस्मत

istock
Gemstone: रत्न शास्त्र में नीलम रत्न को बहुत कारागार माना जाता है। इसको पहनने से व्यक्ति को बहुत ही लाभ मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कि नीलम रत्न किन राशि वालों के लिए फायदेमंद होता है।
Gemstone: रत्न शास्त्र में नीलम रत्न को शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक की कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक राशि वाले के लिए किसी ना किसी खास रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। नीलम रत्न को धारण करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। नीलम रत्न को धारण से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कारोबार में भी तरक्की मिलती है। आइए जाने किन राशि वालों को रत्न धारण करना चाहिए।
वृषभ राशि
वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह माना जाता है। अगर किसी भी वृषभ राशि के जातक की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर होता है तो उसे नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। इस रत्न को पहनने से वृष राशि के जातक के सारे काम पूरे होने लगते हैं।
मकर राशि
आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि ग्रह होते हैं, इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए नीलम पहनना बेहद ही शुभ होता है। इस रत्न को धारण करने से आपकी आर्थिक उन्नति होती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये रत्न बहुत ही शुभ माना जाता है। इस रत्न को पहनने से आपकी कार्यक्षमता अधिक होती है और कारोबार में तरक्की मिलती है। नीलम धारण करने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है मानसिक शांति प्राप्त होती है।
रत्नशास्त्र के अनुसार नीलम रत्न को धारण करने के सबसे उत्तम दिन शनिवार को माना जाता है। इस रत्न को अंगूठी या पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं। ये रत्न सबसे कीमती रत्नों में से एक माना जाता है। इस रत्न को पंचधातु में गढ़वा कर धारण करना शुभ माना जाता है। यदि आप नीलम रत्न की अंगूठी पहनना चाहते हैं तो इसे हमेशा मध्यमा उंगली में ही धारण करें।
