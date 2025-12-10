Gemstone: इन राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है नीलम, धारण करते ही खुल जाती है किस्मत

Gemstone: रत्न शास्त्र में नीलम रत्न को शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक की कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक राशि वाले के लिए किसी ना किसी खास रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। नीलम रत्न को धारण करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। नीलम रत्न को धारण से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कारोबार में भी तरक्की मिलती है। आइए जाने किन राशि वालों को रत्न धारण करना चाहिए।