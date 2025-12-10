Surya Gochar 2025: सूर्य करेंगे धनु राशि में गोचर, इन राशिवालों की चमकेगी किस्मत

Surya Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह समय- समय पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव हर एक राशि के जातक पर पड़ता है। दिसंबर के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य ग्रह वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में हैं, लेकिन 16 दिसंबर 2025 को सुबह 4 बजकर 19 मिनट सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह की राशि धनु राशि में सूर्य 14 जनवरी तक रहने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशिवालों के लिए सूर्य ग्रह का ये गोचर शुभ रहेगा, तो वहीं कुछ राशि के लोगों के लिए अशुभ। चलिए जानते हैं किन राशिवालों की किस्मत इस सूर्य गोचर से चमक सकती है।