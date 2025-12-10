10 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Gemstone : इन राशि के लोगों के करियर में तरक्की और शादी की रुकावटें दूर करता है पुखराज, पहनने से पहले जान लीजिए कौन पहन सकता है

How Pukhraj Stone Can Transform Your Career and Marriage Luck : जानें पुखराज (पीला नीलम) के शक्तिशाली ज्योतिषीय फायदे। धनु और मीन लग्न के लिए यह रत्न कैसे करियर में तरक्की और विवाह की रुकावटें दूर करता है। पहनने की सही विधि, धातु और मंत्र जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 10, 2025

Benefits of Wearing Yellow Sapphire

Benefits of Wearing Yellow Sapphire : इन राशियों के लिए वरदान है पुखराज (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Astrological Benefits of Wearing Yellow Sapphire Gemstone : पीला पुखराज, जिसे कभी-कभी पुखराज भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली और शुभ रत्नों में से एक है और लंबे समय से किसी व्यक्ति की किस्मत बदलने की अपनी क्षमता के लिए इसे महत्व दिया जाता रहा है। नवरत्नों (नौ ग्रहों के रत्नों) में, पीले पुखराज को बहुत सम्मान दिया जाता है और यह बृहस्पति (गुरु) द्वारा शासित होता है, जो ज्ञान, धन और विस्तार का ग्रह है। यह सुनहरा-पीला रत्न अक्सर ज्योतिषियों द्वारा सद्भाव, स्पष्टता, भाग्य और समृद्धि लाकर किसी के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में सुझाया जाता है।

पीला पुखराज रत्न इतना शक्तिशाली ज्योतिषीय रत्न क्यों है?

आइए पीले पुखराज के दस सबसे बड़े फायदों पर नजर डालें, जिन्होंने इस रत्न को पेशेवरों, आध्यात्मिक साधकों और वैदिक ज्योतिषियों के बीच लोकप्रिय बनाया है।

पुरुषों और महिलाओं के लिए पीले पुखराज रत्न के सबसे बड़े ज्योतिषीय फायदे

एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने कहा, बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज के कई फायदे हैं जैसा कि वैदिक ज्योतिष में बताया गया है, जिनमें से कुछ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे:

पीला नीलम पत्थर (पुखराज पत्थर) कौन पहन सकता है?

क्रमउपयुक्त व्यक्ति/स्थितिविवरण
1लग्न (Ascendant) के अनुसारवे लोग जिनकी धनु (Sagittarius) या मीन (Pisces) लग्न है।
2दशा (Astrological Period) के अनुसारवे लोग जो वर्तमान में बृहस्पति की महादशा (Mahadasha) या अंतर्दशा (Antardasha) से गुज़र रहे हैं।
3जन्म कुंडली की स्थितिवे लोग जिनकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति (Jupiter) कमज़ोर या अशुभ स्थान पर है।
4पेशेवर लाभशिक्षा, कानून, अर्थशास्त्र, धर्म या परामर्श (Consultation) जैसे बृहस्पति-प्रधान क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवर।

करियर की सफलता और व्यावसायिक विकास को बढ़ाता है

पुखराज (पीला नीलम) पत्थर आपको सफल होने के लिए आवश्यक ऊर्जावान बदलाव प्रदान कर सकता है, भले ही आप किसी उबाऊ पेशे में फंसे हों या करियर में आगे बढ़ने में परेशानी हो रही हो। ऐसा माना जाता है कि यह सफलता में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने और आपके करियर को आपके मिशन से जोड़ने में मदद करता है।

जल्दी और खुशहाल शादी के लिए

शादी की संभावनाओं पर पीले पुखराज पत्थरों का अनुकूल प्रभाव इसके कम ज्ञात लेकिन फिर भी उल्लेखनीय फायदों में से एक है। माना जाता है कि पीला पुखराज उन लोगों के लिए बहुत मददगार होता है, खासकर महिलाओं के लिए, जिन्हें सही जीवनसाथी खोजने या शादी करने में परेशानी हो रही है।

बृहस्पति के अशुभ प्रभाव या ग्रहों के दोषों के कारण होने वाली शादी में देरी को कम करने में मदद करता है। शादीशुदा रिश्तों में भरोसा और गहरा इमोशनल रिश्ता बनाता है। ज्योतिषीय सलाह के तहत इस रत्न को पहनने पर, शादीशुदा लोग ज्यादा स्थिर, सामंजस्यपूर्ण और एक-दूसरे को समझने वाला महसूस करते हैं।

ज्योतिषीय लाभ के लिए पीला नीलम (पुखराज) पत्थर कैसे पहनें

धातु: पंचधातु सोने की तरह ही काम करता है, जो आमतौर पर पसंद किया जाता है।
दाहिनी तर्जनी उंगली (दाएं हाथ वाले व्यक्तियों के लिए)
दिन और समय: गुरुवार सुबह शुक्ल पक्ष में, या बढ़ते चंद्रमा के चरण में।
वजन: 2 से 5 कैरेट, ज्योतिषीय सलाह के अनुसार
पहनने से पहले "ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।
इस्तेमाल करने से पहले, शुद्धिकरण के लिए कच्चे गाय के दूध, शहद, गंगाजल और हल्दी के मिश्रण में डुबोएं।

Published on:

10 Dec 2025 02:49 pm

10 Dec 2025 02:49 pm

