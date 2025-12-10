Gemstone : इन राशि के लोगों के करियर में तरक्की और शादी की रुकावटें दूर करता है पुखराज, पहनने से पहले जान लीजिए कौन पहन सकता है

Astrological Benefits of Wearing Yellow Sapphire Gemstone : पीला पुखराज, जिसे कभी-कभी पुखराज भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली और शुभ रत्नों में से एक है और लंबे समय से किसी व्यक्ति की किस्मत बदलने की अपनी क्षमता के लिए इसे महत्व दिया जाता रहा है। नवरत्नों (नौ ग्रहों के रत्नों) में, पीले पुखराज को बहुत सम्मान दिया जाता है और यह बृहस्पति (गुरु) द्वारा शासित होता है, जो ज्ञान, धन और विस्तार का ग्रह है। यह सुनहरा-पीला रत्न अक्सर ज्योतिषियों द्वारा सद्भाव, स्पष्टता, भाग्य और समृद्धि लाकर किसी के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में सुझाया जाता है।