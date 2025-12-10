Gemstone : इन राशि के लोगों के करियर में तरक्की और शादी की रुकावटें दूर करता है पुखराज, पहनने से पहले जान लीजिए कौन पहन सकता है

Benefits of Wearing Yellow Sapphire : इन राशियों के लिए वरदान है पुखराज (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Astrological Benefits of Wearing Yellow Sapphire Gemstone : पीला पुखराज, जिसे कभी-कभी पुखराज भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली और शुभ रत्नों में से एक है और लंबे समय से किसी व्यक्ति की किस्मत बदलने की अपनी क्षमता के लिए इसे महत्व दिया जाता रहा है। नवरत्नों (नौ ग्रहों के रत्नों) में, पीले पुखराज को बहुत सम्मान दिया जाता है और यह बृहस्पति (गुरु) द्वारा शासित होता है, जो ज्ञान, धन और विस्तार का ग्रह है। यह सुनहरा-पीला रत्न अक्सर ज्योतिषियों द्वारा सद्भाव, स्पष्टता, भाग्य और समृद्धि लाकर किसी के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में सुझाया जाता है।
आइए पीले पुखराज के दस सबसे बड़े फायदों पर नजर डालें, जिन्होंने इस रत्न को पेशेवरों, आध्यात्मिक साधकों और वैदिक ज्योतिषियों के बीच लोकप्रिय बनाया है।
एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने कहा, बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज के कई फायदे हैं जैसा कि वैदिक ज्योतिष में बताया गया है, जिनमें से कुछ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे:
पुखराज (पीला नीलम) पत्थर आपको सफल होने के लिए आवश्यक ऊर्जावान बदलाव प्रदान कर सकता है, भले ही आप किसी उबाऊ पेशे में फंसे हों या करियर में आगे बढ़ने में परेशानी हो रही हो। ऐसा माना जाता है कि यह सफलता में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने और आपके करियर को आपके मिशन से जोड़ने में मदद करता है।
शादी की संभावनाओं पर पीले पुखराज पत्थरों का अनुकूल प्रभाव इसके कम ज्ञात लेकिन फिर भी उल्लेखनीय फायदों में से एक है। माना जाता है कि पीला पुखराज उन लोगों के लिए बहुत मददगार होता है, खासकर महिलाओं के लिए, जिन्हें सही जीवनसाथी खोजने या शादी करने में परेशानी हो रही है।
बृहस्पति के अशुभ प्रभाव या ग्रहों के दोषों के कारण होने वाली शादी में देरी को कम करने में मदद करता है। शादीशुदा रिश्तों में भरोसा और गहरा इमोशनल रिश्ता बनाता है। ज्योतिषीय सलाह के तहत इस रत्न को पहनने पर, शादीशुदा लोग ज्यादा स्थिर, सामंजस्यपूर्ण और एक-दूसरे को समझने वाला महसूस करते हैं।
धातु: पंचधातु सोने की तरह ही काम करता है, जो आमतौर पर पसंद किया जाता है।
दाहिनी तर्जनी उंगली (दाएं हाथ वाले व्यक्तियों के लिए)
दिन और समय: गुरुवार सुबह शुक्ल पक्ष में, या बढ़ते चंद्रमा के चरण में।
वजन: 2 से 5 कैरेट, ज्योतिषीय सलाह के अनुसार
पहनने से पहले "ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।
इस्तेमाल करने से पहले, शुद्धिकरण के लिए कच्चे गाय के दूध, शहद, गंगाजल और हल्दी के मिश्रण में डुबोएं।
