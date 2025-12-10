10 दिसंबर 2025,

बुधवार

अलवर

भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली, भक्तों ने लगाए जयकारे  

राजगढ़ कस्बे के बारलाबास मोहल्ला स्थित खादी आश्रम की बगीची में आयोजित होने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 10, 2025

राजगढ़ कस्बे के बारलाबास मोहल्ला स्थित खादी आश्रम की बगीची में आयोजित होने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा डीजे की भक्तिमय धुनों के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए प्रारंभ हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से भ्रमण कर पुनः कथा स्थल खादी आश्रम की बगीची पर पहुंचकर संपन्न हुई।

कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुईं, वहीं पुरुष एवं युवा श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह-जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।


कलश यात्रा से पूरे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने बताया कि संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु धर्म एवं भक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे।

Updated on:

10 Dec 2025 12:11 pm

Published on:

10 Dec 2025 12:10 pm

