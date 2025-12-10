भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली, भक्तों ने लगाए जयकारे  

राजगढ़ कस्बे के बारलाबास मोहल्ला स्थित खादी आश्रम की बगीची में आयोजित होने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा डीजे की भक्तिमय धुनों के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए प्रारंभ हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से भ्रमण कर पुनः कथा स्थल खादी आश्रम की बगीची पर पहुंचकर संपन्न हुई।