ई-मित्र संचालक से साढ़े पांच लाख रुपए ठगे, आपत्तिजनक वीडियो बनाए 

विजय मंदिर थाना क्षेत्र के जटियाना गांव में खाद-बीज भंडार और ई-मित्र संचालक से करीब साढ़े पांच लाख रुपए की ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित रति मोहम्मद ने मामला दर्ज कराकर गांव के ही 9 युवकों पर साइबर ठगी, धमकी देकर पैसे वसूलना - और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक दुकान पर आते-जाते थे।



इससे उनकी पहचान बढ़ गई। पहले आरोपियों ने उससे छोटी रकम उधार और ब्याज के साथ लौटाई। इससे पीड़ित का विश्वास बन गया। इसके बाद आरोपियों ने लगभग 50 हजार रुपए उधार लिए और वापस नहीं लौटाए। यह क्रम यही नहीं रुका।