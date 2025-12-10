10 दिसंबर 2025,

अलवर

ई-मित्र संचालक से साढ़े पांच लाख रुपए ठगे, आपत्तिजनक वीडियो बनाए 

विजय मंदिर थाना क्षेत्र के जटियाना गांव में खाद-बीज भंडार और ई-मित्र संचालक से करीब साढ़े पांच लाख रुपए की ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है।

अलवर

Rajendra Banjara

Dec 10, 2025

विजय मंदिर थाना क्षेत्र के जटियाना गांव में खाद-बीज भंडार और ई-मित्र संचालक से करीब साढ़े पांच लाख रुपए की ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित रति मोहम्मद ने मामला दर्ज कराकर गांव के ही 9 युवकों पर साइबर ठगी, धमकी देकर पैसे वसूलना - और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक दुकान पर आते-जाते थे।

इससे उनकी पहचान बढ़ गई। पहले आरोपियों ने उससे छोटी रकम उधार और ब्याज के साथ लौटाई। इससे पीड़ित का विश्वास बन गया। इसके बाद आरोपियों ने लगभग 50 हजार रुपए उधार लिए और वापस नहीं लौटाए। यह क्रम यही नहीं रुका।

आपत्तिजनक वीडियो बनाए

पीड़ित का आरोप है कि आरोपी युवक उसे गुरुग्राम के एक बार में ले गए, जहां लड़कियों के साथ डांस कराते हुए उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने पैसे वापस देने का भरोसा दिलाकर एक फर्जी व्यक्ति के नाम का चेक भी दिया, जो बाद में गलत निकला। इसके बाद पीड़ित टूट गया और डिप्रेशन में आ गया। 10 नवंबर की सुबह उसने पंखे से चुन्नी बांधकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन परिवारजनों ने जान बचा ली।

फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पैसे डलवा लिए

जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो करीब एक माह बाद आरोपी ताहिर ने फोन करके कहा कि वह तिजारा के पास भिंडूसी में है और उसे साइबर फ्रॉड में पकड़ा जा रहा है। इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पीड़ित से फोन पर बात की और पैसे जमा कराने का दबाव बनाया। पीड़ित ने डर के कारण बार-बार पैसे डलवा दिए।

इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पीड़ित ने गांव के ताहिर, आदिल, वारिश, सयाबू, साजिद, जुलफैद, राहुल, तैय्यब, ताहिर पुत्र तैय्यब के खिलाफ विजय मंदिर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ई-मित्र संचालक से साढ़े पांच लाख रुपए ठगे, आपत्तिजनक वीडियो बनाए 

