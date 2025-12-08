सरिस्का में प्रवासी पक्षियों के आने से वन्य क्षेत्र में लौटी रौनक

सर्दियों की शुरुआत के साथ सरिस्का टाइगर रिज़र्व का आसमान प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गया है। स्वस्थ वन पारिस्थितिकी का प्रमुख संकेतक माने जाने वाले सरिस्का में इन दिनों दूर-दराज देशों से आने वाली पक्षियों की कई प्रजातियाँ देखी जा रही हैं। रिज़र्व में 272 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 57 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। सिलीसेढ़, कर्णकवास, मानसरोवर, हनुमान सागर और किरास्का जैसे जल स्रोत विदेशी पक्षियों के लिए प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं।