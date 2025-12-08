अलवर में बघेरे ने गाय के बछड़े का किया शिकार, लोगों में दहशत 

ऐसे में किसानों को अपनी सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। यह बघेरा आए दिन किसी न किसी के मवेशी पर हमला करके उसे मार रहा है। ग्रामीणों ने सुरक्षा की दृष्टि वन विभाग से बघेरे को दूसरे जंगल में भेजने और पीड़ित को मुआवजे की मांग रखी है। इस संबंध में सानकोटडा वनपाल राजेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि नटाटा गांव में बघेरे ने गाय के बछड़े का शिकार किया है।