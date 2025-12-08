अलवर में बघेरे ने गाय के बछड़े का किया शिकार, लोगों में दहशत 

अलवर (प्रतापगढ़ क्षेत्र) कालेड ग्राम पंचायत के गांव नटाटा में रात के समय एक घर में घुसकर बघेरे ने गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात नटाटा के मांगी राम मेवाल के मकान के बाहर पशुओं के बाड़े में बघेरे ने मवेशियों पर हमला किया।
पशुओं के रंभाने पर परिवार में जाग होने तक बघेरे ने गाय के सात माह के बछड़े का शिकार कर लिया। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इन दिनों खेतों में सिंचाई के लिए लाइट दिन में आ रही है लेकिन आठ दिन बाद फीडर रात को होगा।
ऐसे में किसानों को अपनी सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। यह बघेरा आए दिन किसी न किसी के मवेशी पर हमला करके उसे मार रहा है। ग्रामीणों ने सुरक्षा की दृष्टि वन विभाग से बघेरे को दूसरे जंगल में भेजने और पीड़ित को मुआवजे की मांग रखी है। इस संबंध में सानकोटडा वनपाल राजेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि नटाटा गांव में बघेरे ने गाय के बछड़े का शिकार किया है।
