टैक्स चोरी के मामले में दो वर्ष की सजा, अवैध रूप से पान मसाला और गुटखा बनाने की लगा रखी थी मशीन  

अभियुक्त ने किराए पर मकान लेकर बिना पंजीयन के पान मसाला और गुटखा बनाने की मशीन लगाई थी। वह दीपक और मामा ब्रांड के पाउच पैक कर उनकी बिक्री करता था, जिससे 31.67 लाख रुपये की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी हुई। मामले की जांच एंटी इवेजन शाखा द्वारा की गई थी। विभाग ने 2014 में माननीय आर्थिक न्यायालय, जयपुर में परिवाद पेश किया।