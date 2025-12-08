8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

टैक्स चोरी के मामले में दो वर्ष की सजा, अवैध रूप से पान मसाला और गुटखा बनाने की लगा रखी थी मशीन  

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले में आर्थिक अपराध अदालत, जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त जगदीश सैनी पुत्र जमनालाल सैनी को दो वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 08, 2025

representative picture

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले में आर्थिक अपराध अदालत, जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त जगदीश सैनी पुत्र जमनालाल सैनी को दो वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अलवर सीजीएसटी कमिश्नर सुमित यादव ने बताया कि वर्ष 2010 में

अभियुक्त ने किराए पर मकान लेकर बिना पंजीयन के पान मसाला और गुटखा बनाने की मशीन लगाई थी। वह दीपक और मामा ब्रांड के पाउच पैक कर उनकी बिक्री करता था, जिससे 31.67 लाख रुपये की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी हुई। मामले की जांच एंटी इवेजन शाखा द्वारा की गई थी। विभाग ने 2014 में माननीय आर्थिक न्यायालय, जयपुर में परिवाद पेश किया।

विस्तृत जांच, दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद अदालत ने इसे सफेदपोश प्रकृति का गंभीर आर्थिक अपराध माना। अदालत ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी ठहराया। विभाग की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कमल कांत व्यास ने पैरवी की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / टैक्स चोरी के मामले में दो वर्ष की सजा, अवैध रूप से पान मसाला और गुटखा बनाने की लगा रखी थी मशीन  

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का में प्रवासी पक्षियों के आने से वन्य क्षेत्र में लौटी रौनक

अलवर

राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 40 करोड़ की लागत से होंगे 13 विकास कार्य; 2 माह में तैयार हो जाएंगी सड़कें

अलवर

अलवर में बघेरे ने गाय के बछड़े का किया शिकार, लोगों में दहशत 

अलवर

ऐसे करें घर बैठे पेंशन का सत्यापन, 31 दिसंबर है लास्ट डेट 

अलवर

25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.