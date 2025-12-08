8 दिसंबर 2025,

अलवर

राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 40 करोड़ की लागत से होंगे 13 विकास कार्य; 2 माह में तैयार हो जाएंगी सड़कें

नगर विकास न्यास (यूआइटी) ने शहर के पटरी पार एरिया समेत कई इलाकों में 13 विकास कार्यों के लिए वर्कऑर्डर जारी किए हैं।

अलवर

Dec 08, 2025

अलवर। नगर विकास न्यास (यूआइटी) ने शहर के पटरी पार एरिया समेत कई इलाकों में 13 विकास कार्यों के लिए वर्कऑर्डर जारी किए हैं। सड़क, नाली, भवन निर्माण के कार्य बारिश सीजन से पहले तैयार हो जाएंगे। साथ ही जलभराव से निजात दिलाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य शुरू होंगे। अंबेडकर नगर में बालिका छात्रावास में भवन निर्माण भी होगा, जिससे छात्राओं के रहने की सुविधा बेहतर होगी। वहीं, यूआइटी ने अंबेडकर नगर में सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है।

राजस्थान पत्रिका ने शहर के पटरी पार एरिया में संसाधनों व विकास के अभाव को लेकर अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की, तो वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई और करीब 40 करोड़ के विकास कार्य यूआइटी ने इस एरिया में मंजूर किए। उसी कड़ी में अब कामों के टेंडर करने के बाद वर्कऑर्डर जारी हो गए हैं। यूआइटी यह कार्य दो से तीन माह में पूरे करेगी। यूआइटी ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए सड़कों की स्थिति बेहतर करने पर जोर दिया है।

इन कार्यों के जारी हुए हैं वर्कऑर्डर

  • अंबेडकर नगर डी ब्लॉक में माता रमाबाई अंबेडकर बालिका छात्रावास के दूसरे तल पर भवन निर्माण का कार्य 51 लाख में होगा।
  • वैशाली नगर स्कीम में सड़क, नाली व प्रवेशद्वारों की सफाई पर 8 लाख खर्च होंगे।
  • सूर्य नगर स्कीम में सड़कों व नालियों की सफाई आदि पर 10 लाख रुपए खर्च होंगे।
  • एक्सइएन प्रथम के क्षेत्र में बीटी पेच रिपेयर के कार्य 22 लाख से होंगे।
  • यूआइटी कार्यालय में गेस्ट हाउस व यूआइटी स्टोर में रिपेयरिंग व पेंट कार्य होंगे।
  • कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में बारिश में जलभराव समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 25 लाख की लागत से बनेंगे। एक दर्जन कॉलोनियों को इसका लाभ मिलेगा।
  • अधिशासी अभियंता प्रथम के कार्यक्षेत्र में डब्ल्यूबीएम के कार्य 21 लाख से होंगे।
  • नमन होटल से सूर्य नगर साफिया अस्पताल तक का कार्य शुरू हो गया।
  • भाजपा कार्यालय से अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन व 120 फीट वैशाली रोड की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया।
  • वैशाली नगर में सड़क का कार्य शुरू होगा। अंबेडकर नगर 30, 40 व 60 फीट रोड पर सड़क मरम्मत कार्य पूरा हो गया।

एक दर्जन से अधिक कार्यों के वर्कऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। अधिकांश कार्य वन राज्य मंत्री संजय शर्मा की ओर से प्रस्तावित किए गए थे, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। यह कार्य दो से तीन माह में पूरे हो जाएंगे।
कुमार संभव अवस्थी, एक्सइएन, यूआइटी

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 40 करोड़ की लागत से होंगे 13 विकास कार्य; 2 माह में तैयार हो जाएंगी सड़कें

