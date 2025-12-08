राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 40 करोड़ की लागत से होंगे 13 विकास कार्य; 2 माह में तैयार हो जाएंगी सड़कें

फोटो पत्रिका
अलवर। नगर विकास न्यास (यूआइटी) ने शहर के पटरी पार एरिया समेत कई इलाकों में 13 विकास कार्यों के लिए वर्कऑर्डर जारी किए हैं। सड़क, नाली, भवन निर्माण के कार्य बारिश सीजन से पहले तैयार हो जाएंगे। साथ ही जलभराव से निजात दिलाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य शुरू होंगे। अंबेडकर नगर में बालिका छात्रावास में भवन निर्माण भी होगा, जिससे छात्राओं के रहने की सुविधा बेहतर होगी। वहीं, यूआइटी ने अंबेडकर नगर में सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है।
राजस्थान पत्रिका ने शहर के पटरी पार एरिया में संसाधनों व विकास के अभाव को लेकर अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की, तो वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई और करीब 40 करोड़ के विकास कार्य यूआइटी ने इस एरिया में मंजूर किए। उसी कड़ी में अब कामों के टेंडर करने के बाद वर्कऑर्डर जारी हो गए हैं। यूआइटी यह कार्य दो से तीन माह में पूरे करेगी। यूआइटी ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए सड़कों की स्थिति बेहतर करने पर जोर दिया है।
एक दर्जन से अधिक कार्यों के वर्कऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। अधिकांश कार्य वन राज्य मंत्री संजय शर्मा की ओर से प्रस्तावित किए गए थे, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। यह कार्य दो से तीन माह में पूरे हो जाएंगे।
कुमार संभव अवस्थी, एक्सइएन, यूआइटी
