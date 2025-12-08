राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 40 करोड़ की लागत से होंगे 13 विकास कार्य; 2 माह में तैयार हो जाएंगी सड़कें

अलवर। नगर विकास न्यास (यूआइटी) ने शहर के पटरी पार एरिया समेत कई इलाकों में 13 विकास कार्यों के लिए वर्कऑर्डर जारी किए हैं। सड़क, नाली, भवन निर्माण के कार्य बारिश सीजन से पहले तैयार हो जाएंगे। साथ ही जलभराव से निजात दिलाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य शुरू होंगे। अंबेडकर नगर में बालिका छात्रावास में भवन निर्माण भी होगा, जिससे छात्राओं के रहने की सुविधा बेहतर होगी। वहीं, यूआइटी ने अंबेडकर नगर में सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है।