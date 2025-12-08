ऐसे करें घर बैठे पेंशन का सत्यापन, 31 दिसंबर है लास्ट डेट 

अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर पेंशन पीपीओ में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके, ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी निःशुल्क सत्यापन करा सकते है। उप निदेशक ने बताया कि विभाग ने पेंशनर्स के लिए वर्ष 2026 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की गई है। पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यदि लाभार्थी इस अवधि तक अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उनकी पेंशन रुक सकती है।