ऐसे करें घर बैठे पेंशन का सत्यापन, 31 दिसंबर है लास्ट डेट 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन से एक लाख से ज्यादा पेंशनर वंचित हो सकते हैं। इन लोगों ने पेंशन के लिए सत्यापन नहीं करवाए है। जिले में वर्तमान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ 2 लाख 46 हजार 845 लोगों को मिल रहा है। इनमें से 1 लाख 3 हजार 203 पेंशनर्स का सत्यापन बकाया है।
भौतिक सत्यापन के अभाव में दिसंबर 2025 के बाद पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अंगुली की छाप के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन विभाग की ओर से जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल पर फेस कैप्चर करने निःशुल्क सत्यापन कर सकते हैं।
अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर पेंशन पीपीओ में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके, ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी निःशुल्क सत्यापन करा सकते है। उप निदेशक ने बताया कि विभाग ने पेंशनर्स के लिए वर्ष 2026 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की गई है। पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यदि लाभार्थी इस अवधि तक अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उनकी पेंशन रुक सकती है।
