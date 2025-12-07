Rajasthan: परीक्षा देने आई छात्रा से कॉलेज में छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट; CCTV में कैद हुए बदमाश

विरोध जताते स्टूडेंट्स। इनसेट में सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। फोटो: पत्रिका
अलवर। राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में परीक्षा देने आई एलएलबी प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ दो युवकों ने छेड़छाड़, गाली-गलौज और मारपीट कर दी। छात्रा के विरोध करने पर युवकों ने उसे थप्पड़ मार दिया और सीने पर लात तक मारी। घटना के बाद आरोपी युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए।
जानकारी के अनुसार छात्रा परीक्षा शुरू होने से पहले अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज परिसर में बैठी थी। तभी दो युवक कॉलेज परिसर में आए और छात्रा को घूरते हुए अभद्र टिप्पणियां करने लगे। इसका विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद छात्रा घबरा गई। बाद में परिजनों को सूचना मिलने पर छात्रा के दादा कॉलेज पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई, जिसके आधार पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।
घटना के दौरान छात्रा चीख-चीखकर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन परिसर में मौजूद शिक्षक और छात्र युवकों के डर से आगे नहीं आए। बाद में छात्रा ने रोते हुए अपने दादा को पूरी बात बताई। इस दौरान कुछ छात्र नेता भी मौके पर पहुंच गए और घटना के विरोध में कॉलेज में हंगामा किया। छात्रा के दादा ने कहा कि कॉलेज में न सुरक्षा गार्ड है और न पुलिस व्यवस्था। इसी कमी के कारण ऐसी घटना हुई।
छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले दोनों युवक कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। उनकी पहचान डेहरा निवासी आसिफ और जिपिन यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आसिफ कॉलेज के एक छात्र नेता का भाई है, जबकि जिपिन यादव रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता है। दोनों युवक कॉलेज के छात्र नहीं हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
इससे पूर्व भी कॉलेज में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले एक छात्रावास के युवकों ने कॉलेज में घुसकर खेल मैदान के पास खड़ी छात्राओं से छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर युवकों ने कॉलेज छात्रों के साथ मारपीट कर दी थी।
