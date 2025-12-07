Rajasthan: परीक्षा देने आई छात्रा से कॉलेज में छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट; CCTV में कैद हुए बदमाश

जानकारी के अनुसार छात्रा परीक्षा शुरू होने से पहले अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज परिसर में बैठी थी। तभी दो युवक कॉलेज परिसर में आए और छात्रा को घूरते हुए अभद्र टिप्पणियां करने लगे। इसका विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद छात्रा घबरा गई। बाद में परिजनों को सूचना मिलने पर छात्रा के दादा कॉलेज पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई, जिसके आधार पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।