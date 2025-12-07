7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: परीक्षा देने आई छात्रा से कॉलेज में छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट; CCTV में कैद हुए बदमाश

Alwar News: राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में परीक्षा देने आई एलएलबी प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ दो युवकों ने छेड़छाड़, गाली-गलौज और मारपीट कर दी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Dec 07, 2025

female-student-molested-at-college

विरोध जताते स्टूडेंट्स। इनसेट में सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में परीक्षा देने आई एलएलबी प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ दो युवकों ने छेड़छाड़, गाली-गलौज और मारपीट कर दी। छात्रा के विरोध करने पर युवकों ने उसे थप्पड़ मार दिया और सीने पर लात तक मारी। घटना के बाद आरोपी युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार छात्रा परीक्षा शुरू होने से पहले अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज परिसर में बैठी थी। तभी दो युवक कॉलेज परिसर में आए और छात्रा को घूरते हुए अभद्र टिप्पणियां करने लगे। इसका विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद छात्रा घबरा गई। बाद में परिजनों को सूचना मिलने पर छात्रा के दादा कॉलेज पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई, जिसके आधार पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।

मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, छात्र-शिक्षक बने दर्शक

घटना के दौरान छात्रा चीख-चीखकर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन परिसर में मौजूद शिक्षक और छात्र युवकों के डर से आगे नहीं आए। बाद में छात्रा ने रोते हुए अपने दादा को पूरी बात बताई। इस दौरान कुछ छात्र नेता भी मौके पर पहुंच गए और घटना के विरोध में कॉलेज में हंगामा किया। छात्रा के दादा ने कहा कि कॉलेज में न सुरक्षा गार्ड है और न पुलिस व्यवस्था। इसी कमी के कारण ऐसी घटना हुई।

दोनों आरोपी चिन्हित, सीसीटीवी में साफ दिखे चेहरे

छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले दोनों युवक कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। उनकी पहचान डेहरा निवासी आसिफ और जिपिन यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आसिफ कॉलेज के एक छात्र नेता का भाई है, जबकि जिपिन यादव रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता है। दोनों युवक कॉलेज के छात्र नहीं हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

पूर्व में सामने आ चुकी ऐसी घटनाएं

इससे पूर्व भी कॉलेज में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले एक छात्रावास के युवकों ने कॉलेज में घुसकर खेल मैदान के पास खड़ी छात्राओं से छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर युवकों ने कॉलेज छात्रों के साथ मारपीट कर दी थी।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान यहां 6 लेन सड़क का काम जल्द होगा शुरू, 74 करोड़ रुपए होंगे खर्च; फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन
भिवाड़ी
Six-Lane-Road-Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 02:30 pm

Published on:

07 Dec 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: परीक्षा देने आई छात्रा से कॉलेज में छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट; CCTV में कैद हुए बदमाश

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस के सामाने बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद…. पढ़े रोचक खबर

खास खबर

लूपिन फाउंडेशन व राजस्थान सरकार द्वारा मालपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

अलवर

Rajasthan: करना चाहता था प्रेमिका से शादी, एक दिन किराए के कमरे पर ले गया और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था

lovers demo pic
अलवर

अलवर-जयपुर रोड पर रात में टाइगर-टाइग्रेस की मौजूदगी से आवाजाही रुकी, देखें वीडियो 

अलवर

सरिस्का में बढ़ रहा बाघों का कुनबा, बाघिन एसटी-30 अपने तीन शावकों के साथ आई नजर  

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.