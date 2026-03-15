अलवर में रसोई गैस नहीं मिलने पर लोगों ने किया रोड जाम, बुलानी पड़ी पुलिस 

उपभोक्ता नीरज महावर ने बताया कि एजेंसी का मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण भारी अव्यवस्था हो रही है। जिससे उपभोक्ताओं का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एजेंसी पर दो तरह की कतार लगती है। जिनका डिलीवर हो चुका, उन उपभोक्ताओं को ऑफिस से सिलेंडर मिलता है। जबकि वह उपभोक्ता दो घण्टे से उस लाइन में खड़ा रहता है उसके बाद उसे दुबारे ऑफिस वाली लाइन में लगना पड़ता है।