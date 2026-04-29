शादी की खुशियों के बीच उठी अर्थी, मेहंदी-हल्दी की रस्मों के दौरान दुल्हन लक्ष्मी ने तोड़ा दम

बुधवार को मुंडावर के पास भानौत गांव से बारात आनी थी। जो सेहरा सजने वाला था, वह कभी बंधा नहीं। लक्ष्मी अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक छोटा भाई भी है। बेटी को खोने का यह गम परिवार के लिए असहनीय है, घर में रो-रोकर सभी का बुरा हाल है।