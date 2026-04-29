शादी की खुशियों के बीच उठी अर्थी, मेहंदी-हल्दी की रस्मों के दौरान दुल्हन लक्ष्मी ने तोड़ा दम

लक्ष्मी की शादी से महज एक रात पहले अचानक मौत (फोटो-एआई)
Khairthal Bride Death: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिस घर में कल बारात आने की तैयारी थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। खैरथल कस्बे की 23 वर्षीय लक्ष्मी की शादी से महज एक रात पहले अचानक मौत हो गई।
मंगलवार की शाम घर में हल्दी और मेहंदी की रस्में जोरों पर थीं। लक्ष्मी भी बाकी लड़कियों के साथ नाच-गाने में पूरे उत्साह से हिस्सा ले रही थी। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह खुशी का माहौल पल भर में पलट जाएगा।
अचानक लक्ष्मी को उल्टी हुई और तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने पहले उसे घर पर ही पंखे के नीचे बैठाकर राहत देने की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ती गई और वह बेहोश हो गई।
घबराए परिवार ने तत्काल उसे खैरथल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अलवर पहुंचते-पहुंचते लक्ष्मी की सांसें थम चुकी थीं, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बुधवार को मुंडावर के पास भानौत गांव से बारात आनी थी। जो सेहरा सजने वाला था, वह कभी बंधा नहीं। लक्ष्मी अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक छोटा भाई भी है। बेटी को खोने का यह गम परिवार के लिए असहनीय है, घर में रो-रोकर सभी का बुरा हाल है।
पुलिस ने शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया था। बुधवार को पोस्टमॉर्टम किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल, मौत का कारण अज्ञात है।
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