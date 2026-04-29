उदयपुर में शर्मनाक घटना: मासूम बच्ची की मौत पर विलाप कर रही मां से महिला गार्ड ने की मारपीट, धमकाते हुए बाल खींचे

जानकारी के अनुसार, सलूंबर से आई मासूम दीक्षिता के दिल में छेद था। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे उसे गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन आधे घंटे में ही उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल था। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात महिला गार्ड ने मां को चुप रहने की नसीहत देते हुए उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया।