Rajasthan: लगातार पड़ रही गर्मी के बीच शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब कलक्टर तय करेंगे स्कूलों की छुट्टी

प्रदेश में हर साल गर्मियों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव हो, छोटे बच्चों को गर्मी के जोखिम से सुरक्षित रखा जा सके। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने जिला कलक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में हालात की समीक्षा कर तुरंत आवश्यक कदम उठाएं और विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।