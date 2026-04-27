सड़कों से गोशाला तक का सफर, बीमार और लाचार गोवंश को बनाया सेवा का लक्ष्य

गोशाला में दुर्घटनाओं, पैंथर के हमलों और बीमारियों से ग्रस्त गायों को रखा जाता है। कई मामलों में गायों के पैर काटने की नौबत आ चुकी है, तो एक नंदी का निचला जबड़ा तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक नंदी बचपन से अंधा है, एक बछड़ी के पिछले दोनों पैर टूट गए हैं, एक गाय के दोनों अगले पैरों के जोड़ निकल जाने जैसी गंभीर स्थिति में भी युवा पूरे मनोयोग से जानवरों की सेवा कर रहे हैं।



संसाधनों की कमी से भी नहीं टूटा हौसला



युवाओं के अनुसार गोशाला में जगह कम पड़ रही है, इससे स्वस्थ हो चुकी गायों को बाहर छोड़ना पड़ता है। यदि सरकारी स्तर पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो जाए तो सेवा कार्य और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक दानदाता की ओर से एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाने के बाद घायल गायों को लाने और उनके उपचार के काम में तेजी आई है।