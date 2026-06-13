उदयपुर : झीलों की नगरी पर ‘ओवरटूरिज्म’ का बोझ; अंधाधुंध कट रहे पहाड़, पानी में घुल रहा प्रदूषण

उदयपुर. झीलों की खूबसूरती और अरावली की वादियों से देश-दुनिया को लुभाने वाला उदयपुर अब 'ओवरटूरिज्म' (अत्यधिक पर्यटन) के गंभीर पर्यावरण संकट की तरफ बढ़ रहा है। पर्यटन सीजन और वीकेंड के दौरान शहर वास्तविक वहन क्षमता से कई गुना बोझ उठा रहा है, जिसका सीधा और घातक असर इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। पर्यटन, मेवाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जरूर है, पर अनियंत्रित और सस्टेनेबल मॉडल के अभाव में यह लेकसिटी के प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से लील रहा है। मानसून सिर पर है और बारिश के बूंदों के साथ ही शहर में पर्यटकों की आवक शुरू होगी, जो फरवरी-मार्च तक जारी रहेगी। ऐसे में यह समय ही सबसे सही है जब इस मसले पर चिंता की जानी चाहिए।