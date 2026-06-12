उदयपुर : कभी पालने में थे बीमार, अब विदेशों में मिल रहा मां-बाप का प्यार

उदयपुर. किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ी जरूरत एक परिवार होती है। मां की गोद, पिता का साया, भाई-बहनों का साथ और अपनेपन का एहसास लेकिन 34 ऐसे बीमार बच्चे भी थे जिन्हें पैदा होते ही मां ने मजबूरी या बीमारी के चलते पालने में डाल दिया। शिशुगृह में पल बढ़ रहे इन बच्चों को भारत में किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन सात समंदर पार बैठे विदेशियों ने उन्हें परिवार का सदस्य बनाया। पहली बार इस माह दो बच्चों को भारत में नए मां-बाप मिले।वर्ष 2018 से 2026 के बीच कुल 34 बच्चों को विदेशों में दत्तक के तौर पर ग्रहण किया गया। इनमें बेटियों की संख्या ज्यादा थी। आज ये बच्चे अमेरिका, इटली, स्वीडन, स्पेन, कनाडा, यूके, माल्टा, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में अपने नए परिवारों के साथ जी रहे हैं।