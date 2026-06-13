उदयपुर में हुआ टैक्स मंथन: ‘नए आयकर कानून में सेक्शन का शरीर बदला है आत्मा नहीं, सोने से पहले अपने आप को अपडेट करें सीए

तकनीकी सत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर भी गंभीर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि आज चैटजीपीटी या जेमिनी जैसे टूल्स का इस्तेमाल आम क्लाइंट भी कर रहे हैं। क्लाइंट खुद इनकम टैक्स के नोटिस की पीडीएफ इन टूल्स में डालकर सीए को ड्राफ्टिंग बदलने की सलाह देने लगे हैं। ऐसे में सीए को खुद एआइ तकनीक में आगे रहना होगा। आयकर विभाग को सोशल मीडिया और ई-मेल खंगालने की जो नई ताकतें मिली हैं, उसके कानूनी दायरे पर भी विचार साझा किए। इस पर एक्सपर्ट ने कहा कि रोज रात को सोने से पहले आपको दिनभर में क्या नए तकनीकी बदलाव हुए उन सब से अपडेट होना पड़ेगा। फ्री के एआइ टूल की बजाय पेड वर्जन को चुनें।