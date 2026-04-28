गहराया जल संकट: कहीं सप्लाई ठप तो कहीं आ रहा दूषित पानी

शहर में जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। हाल ही में झीलें भरने के बावजूद शहर और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था सवालों के घेरे में है। प्रतापनगर के ए और बी ब्लॉक में पिछले तीन दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है। जबकि इस क्षेत्र में सामान्यतः एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाता है, लेकिन इस बार बिना किसी सूचना के आपूर्ति रोक दी गई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जलदाय विभाग न तो पूर्व सूचना दे रहा है और न ही शिकायतों पर कोई जवाब मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने विभाग की एईएन यामिनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन तक नहीं उठाया गया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्रवासी ललित कुमार सालवी का कहना है कि गर्मी अभी शुरू ही हुई है और विभाग का यह रवैया चिंता बढ़ाने वाला है।



इधर, समस्याओं से जूझ रहा मनवाखेड़ा