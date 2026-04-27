कैफे की आड़ में चल रहे दो हुक्का बार पर कार्रवाई, 2 गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई में अम्बामाता थाना क्षेत्र के अंबावगढ़ स्थित कुराबड़ हिल रेस्टोरेंट पर छापा मारा। यहां से 3 हुक्के, 3 हुक्का पाइप, 4 चिलम और 9 फ्लेवर डिब्बे जब्त किए गए। तीसरी कार्रवाई बड़गांव क्षेत्र के टाइगर हिल स्थित द थ्रिक फर्म रेस्टोरेंट पर हुई। इसमें 13 हुक्के, 20 हुक्का पाइप, 30 फ्लेवर पैकेट और सिगरेट जब्त किए। चौथी कार्रवाई में सुखेर थाना क्षेत्र के श्यामपुरािस्थत फेज जोन कैफे में हुई। यहां से 4 हुक्के, 4 हुक्का पाइप, 4 चिलम और 12 फ्लेवर पैकेट जब्त किए। चारों कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।