9 इंच लोहा सीने में आर-पार! उदयपुर के डॉक्टरों ने किया कमाल, भीलवाड़ा युवक मौत के मुंह से लौटा

रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. कुशल गहलोत द्वारा किए गए सीटी स्कैन में दिखा कि पाइप पसलियों को तोड़ते हुए फेफड़े को चीरकर सीने के ऊपरी हिस्से से गर्दन तक पहुंच गया था। इस दौरान सबक्लेवियन आर्टरी और वेन जैसी प्रमुख रक्त वाहिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इससे छाती में भारी रक्तस्राव और हीमोथोरेक्स की स्थिति बन गई थी।