1 मई से राजस्थान में LPG के नए नियम: OTP अनिवार्य, 25 दिन बाद ही बुकिंग

LPG Gas Rules Change in Rajasthan: जयपुर: घरेलू रसोई गैस इस्तेमाल करने वाले राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए एक मई 2026 से महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने और आपूर्ति व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं।