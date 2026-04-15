Jaipur LPG Crisis: 25 दिन के बुकिंग नियम ने बढ़ाई मुश्किल, 15 से 20 दिन में खत्म हो रहा सिलेंडर, गृहिणियों ने निकाला नया रास्ता

Jaipur LPG Crisis: जयपुर: एलपीजी संकट के बीच घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति के लिए लागू किया गया 25 दिन की बुकिंग का नियम अब संयुक्त परिवारों के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिन घरों में सदस्यों की संख्या अधिक है। वहां सिलेंडर 18 से 20 दिन में ही खत्म हो रहा है।