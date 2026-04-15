Jaipur LPG Crisis: 25 दिन के बुकिंग नियम ने बढ़ाई मुश्किल, 15 से 20 दिन में खत्म हो रहा सिलेंडर, गृहिणियों ने निकाला नया रास्ता

संयुक्त परिवारों पर भारी पड़ रही 25 दिन की रोक (फोटो- पत्रिका)
Jaipur LPG Crisis: जयपुर: एलपीजी संकट के बीच घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति के लिए लागू किया गया 25 दिन की बुकिंग का नियम अब संयुक्त परिवारों के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिन घरों में सदस्यों की संख्या अधिक है। वहां सिलेंडर 18 से 20 दिन में ही खत्म हो रहा है।
ऐसे में गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग के लिए उपभोक्ताओं को कम से कम पांच से सात दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। इस मजबूरी में गृहिणियां रसोई को इलेक्ट्रिक इंडक्शन जैसे उपकरणों की मदद से हाइब्रिड मोड पर चलाने को विवश हैं।
शहर की गैस एजेंसियों पर रोजाना हजारों ऐसे उपभोक्ता पहुंच रहे हैं, जो बुकिंग के लिए मिन्नतें करते हैं। लेकिन संचालकों का साफ कहना है कि सिस्टम 25 दिन से पहले बुकिंग स्वीकार नहीं करता।
एजेंसी संचालकों के अनुसार, बॉटलिंग प्लांट से सिलेंडर की आपूर्ति अब भी अनिश्चित है। मांग तीन गुना तक बढ़ी हुई है, जबकि आपूर्ति के नाम पर एक या दो गाड़ियां ही मिल पा रही हैं। औसतन 30 से 35 हजार उपभोक्ताओं वाली एजेंसियों के लिए प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है।
हमारा संयुक्त परिवार है और सिलेंडर 20 दिन में ही खत्म हो गया। 25 दिन के नियम के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही। अब इलेक्ट्रिक इंडक्शन के जरिए खाना बना रही हूं।
-साधना विजय, गृहिणी, विद्याधर नगर
घर में मेहमानों का आना-जाना ज्यादा रहा, जिससे 16 दिन में ही गैस खत्म हो गई। अब इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं, ताकि किसी तरह रसोई का काम चल सके।
-निशा, गृहिणी, दुर्गापुरा
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