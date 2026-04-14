LPG Gas Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर संकट के बीच हो रही शादियों में निकाला ‘जुगाड़’, मेन्यू में आधे हो गए व्यंजन

वहीं शादियों की बढ़ती संख्या के बीच गैस सिलेंडर की कमी ने मध्यमवर्गीय परिवारों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले जहां 5-6 महीने पहले तय किए गए मेन्यू में 20 से 22 व्यंजन शामिल होते थे, अब यह घटकर 12 से 15 आइटम तक सीमित रह गया है। अधिक गैस खपत वाले व्यंजन जैसे तवा रोटी और पूरी को कई जगह सीमित मात्रा में या बैच के आधार पर परोसा जा रहा है। इसके साथ ही, कुछ आयोजनों में पारंपरिक लकड़ी की भट्टियों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि खाना बनाने में गैस की खपत को कम किया जा सके और व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलती रहें।