Desert Adventure: राजस्थान में दुबई की तर्ज पर बनेगा विश्वस्तरीय डेजर्ट एडवेंचर हब, पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं पर फोकस

बैठक में 18 नवंबर 2027 को जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वर्षभर चलने वाले विशेष उत्सव की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार किया गया। साथ ही शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों और जयपुर वॉल सिटी में फ्रेस्को पेंटिंग के माध्यम से सौंदर्यीकरण की योजना पर चर्चा हुई। राजसमंद, माउंट आबू, उदयपुर, जवाई और कुंभलगढ़ को "पिक योर समर एस्केप" थीम के तहत विशेष रूप से प्रचारित करने की रणनीति पर भी मंथन किया गया।