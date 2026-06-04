Jaipur: ‘अच्छा जीवनसाथी साबित होगा इसकी गारंटी नहीं’, बेटियों की खुशी के लिए कथावाचक जया किशोरी ने दिया अनोखा संदेश

कथा सुनाती जया किशोरी (फोटो: पत्रिका)
Jaipur News: जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर परिसर स्थित सत्संग बुधवार को भक्ति और श्रद्धा के रंग में सराबोर नजर आया। कथावाचक जया किशोरी की तीन दिवसीय नानी बाई रो मायरा कथा के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। कथा स्थल पर भजनों की गूंज और जयकारों के बीच भक्त भावविभोर दिखाई दिए। हालांकि बढ़ती भीड़ के मुकाबले व्यवस्थाएं अपर्याप्त साबित हुईं। सत्संग भवन में सीमित क्षमता के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, खासकर बुजुर्गों को बाहर बैठकर कथा सुननी पड़ी।
इस बीच वीवीआईपी और विशेष पास जरूरत से ज्यादा संख्या में वितरित किए गए, जिससे आम भक्तों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने और बैठने में परेशानी हुई। कई लोगों के पास होने के बावजूद उन्हें अंदर जगह नहीं मिल सकी। कथा स्थल पर उमस और गर्मी ने भी श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दीं। सत्संग भवन के भीतर क्षमता से अधिक भीड़ होने के कारण घुटन जैसा माहौल रहा। बाहर लगाए गए टेंट में गर्म फर्श और पर्याप्त पंखों की व्यवस्था नहीं थी। इसी दौरान बारिश होने से भी श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ा।
जयपुर के मालवीय नगर से कथा सुनने पहुंची पार्वती देवी, नौरतीदेवी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि वे जया किशोरी को नजदीक से सुनने और दर्शन करने की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें निराश होना पड़ा। उनका कहना था कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अधिक विस्तृत और सुविधाजनक स्थान का चयन किया जाना चाहिए था। गुरुवार गुरुवार यानी आज का कथा का समय दोपहर 12 बजे से है।जयपुर केमालवीय नगर से कथा सुनने पहुंची पार्वती देवी, नौरतीदेवी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि वे जया किशोरी को नजदीक से सुनने और दर्शन करने की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें निराश होना पड़ा। उनका कहना था कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अधिक विस्तृत और सुविधाजनक स्थान का चयन किया जाना चाहिए था। गुरुवार को भी कथा का समय दोपहर 12 बजे से है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान पहले से था, तो क्या व्यवस्थाएं उसी अनुरूप की गई थीं? क्या आम श्रद्धालुओं से अधिक प्राथमिकता वीआइपी पास धारकों को दी गई? क्या धार्मिक आयोजनों में आस्था से अधिक वीआईपी संस्कृति हावी होती जा रही है? अब देखने वाली बात यह होगी कि कथा के अगले दो दिनों में श्रद्धालुओं की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या अतिरिक्त इंतजाम होते हैं
महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में नानी बाई को मायरो कथा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आरती के साथ हुआ। जया किशोरी ने कथा की शुरुआत श्री राधे गोविंदा, मन भज ले हरि का प्यारा नाम है’ भजन से की। कथा का समय पहले दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक तय था, लेकिन मंदिर प्रशासन की आपत्ति के बाद इसे बदलकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे कर दिया गया।
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