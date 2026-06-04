Jaipur: ‘अच्छा जीवनसाथी साबित होगा इसकी गारंटी नहीं’, बेटियों की खुशी के लिए कथावाचक जया किशोरी ने दिया अनोखा संदेश

जयपुर के मालवीय नगर से कथा सुनने पहुंची पार्वती देवी, नौरतीदेवी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि वे जया किशोरी को नजदीक से सुनने और दर्शन करने की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें निराश होना पड़ा। उनका कहना था कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अधिक विस्तृत और सुविधाजनक स्थान का चयन किया जाना चाहिए था। गुरुवार गुरुवार यानी आज का कथा का समय दोपहर 12 बजे से है।जयपुर केमालवीय नगर से कथा सुनने पहुंची पार्वती देवी, नौरतीदेवी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि वे जया किशोरी को नजदीक से सुनने और दर्शन करने की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें निराश होना पड़ा। उनका कहना था कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अधिक विस्तृत और सुविधाजनक स्थान का चयन किया जाना चाहिए था। गुरुवार को भी कथा का समय दोपहर 12 बजे से है।