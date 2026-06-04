Rajasthan Weather Update 4 June : राजस्थान में 3 घंटे में 17 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा की भविष्यवाणी

नौतपा समाप्त होने के बाद अब प्रदेशभर में आगामी तीन दिन तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार, एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 4 जून को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी-बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं तेज अंधड़ (60-70 किमी प्रति घंटा) के साथ मध्यम से तेज बारिश तथा पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं, तापमान के 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है।