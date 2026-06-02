Rajya Sabha Elections : राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, राजस्थान में भाजपा व कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

Rajya Sabha Elections : राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव की नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। हालांकि प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कोई भी पर्चा दाखिल नहीं किया गया। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र विधानसभा भवन के कक्ष संख्या-106 में अभ्यर्थी अथवा उसके किसी प्रस्तावक की ओर से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को विधानसभा भवन के भूतल स्थित कक्ष संख्या 751 में होगी।