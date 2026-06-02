Rajasthan Cyber ​​Police Advisory: मोबाइल खरीदने से पहले KYM से कर लें जांच, चोरी का निकला तो जाना पड़ सकता है जेल

Rajasthan Police Cyber ​​Crime Branch Advisory: आप बाजार या किसी व्यक्ति से पुराना मोबाइल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर लें। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आम लोगों के लिए स्पेशल एडवाइजरी जारी करते हुए मोबाइल खरीदने से पहले उसकी वैधता और चोरी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि बिना सत्यापन के सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कानूनी परेशानियों का कारण भी बन सकता है।