Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा प्लान, राजस्थान में बनेंगे 132 जोन, खत्म हो जाएगा घरेलू गैस सिलेंडर सिस्टम

अरोड़ा ने बताया कि सतत निगरानी के परिणामस्वरूप पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने के कार्य में भी तेजी आई है। गत 15 दिनों में 7400 परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने सभी 13 सीजीडी संस्थाओं को आधारभूत संरचना विकसित करने के काम में तेजी लाने और उपलब्ध संरचना क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। खाद्य सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को सीजीडी संस्थाओं से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं।