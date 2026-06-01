Industrial Development: जयपुर, कोटा और जोधपुर में भूंखड आवंटित, रीको की नई पहल से उद्योगों को मिलेगी रफ्तार

Rajasthan Investment: जयपुर. राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने और युवाओं के लिए उद्यमिता को आसान बनाने की दिशा में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप रीको औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास तथा ‘प्लग एंड प्ले’ आधारित औद्योगिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है।