राजस्थान में अगले 180 मिनट में 8 जिलों में 80 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और ओलावृष्टि की संभावना

Heatwave Relief Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने भीषण गर्मी से राहत देना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और राज्य के ऊपर बने विभिन्न चक्रवाती परिसंचरण तंत्रों के प्रभाव से अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। सोमवार को जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान में विभाग ने बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में दोपहर बाद 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।