राजस्थान में बदला मौसम, कोटा-नागौर में झमाझम बारिश, झालावाड़ में गिरे ओले, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

झालावाड़ जिले में दोपहर 12 बजे तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। रटलाई कस्बे सहित क्षेत्र में 12 बजे तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब एक घंटे तक चलता रहा। इस दौरान करीब 20 से 25 मिनट तक जोरदार ओलावृ​ष्टि भी हुई। बारिश के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। झालरापाटन में सुबह से तेज गर्मी और उमस रहने के बाद दोपहर 1 बजे आसमान में बादल छाए। उसके बाद बारिश शुरू हुई। बरसात के बाद तापमान में कमी होने से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। पनवाड़ कस्बे में सुबह करीब 10 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। इस दौरान चने के आकार के ओले गिरे।