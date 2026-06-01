Jaipur Metro Phase-2 : जयपुर मेट्रो फेज-2 ने पकड़ी रफ्तार, प्रहलादपुरा में मिट्टी की जांच शुरू, जल्द खड़े होंगे पिलर

Jaipur Metro Phase-2 : जयपुर मेट्रो फेज-2 के शिलान्यास से पहले प्रशासन पूरी तैयारियां करने में लगा है। इसी के तहत प्रहलादपुरा में मिट्टी की जांच शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया आगे और बढ़ेगी। मेट्रो अधिकारियों की मानें तो पैकेज वन का काम धरातल पर जल्द ही रफ्तार पकड़ने वाला है। माना जा रहा है कि मिट्टी की जांच पूरी होने के बाद ही रूट पर पियर (पिलर) खड़े करने का काम विधिवत रूप से शुरू हो सकेगा।