1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Commercial LPG Cylinder Price Hike: 42 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल और 5KG गैस सिलेंडर के भी बढ़े दाम, जानें नए रेट

Commercial LPG Cylinder Latest Rates: लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों और कारोबारियों को एक और झटका लगा है। गैस कंपनियों ने 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jun 01, 2026

Commercial LPG Price

फाइल फोटो: पत्रिका

5kg LPG Cylinder Price Hike: गैस कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज यानी 1 जून से लागू हो गई हैं। इसके तहत व्यावसायिक गैस सिलेंडर अब 3099 रुपए के बजाय 42 रुपए महंगा होकर 3141 रुपए में उपलब्ध होगा। कीमतों में इस वृद्धि का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा जहां बड़ी मात्रा में गैस का उपयोग किया जाता है।

5KG वाले सिलेंडर भी महंगे

केवल व्यावसायिक सिलेंडर ही नहीं बल्कि पांच किलो वाले गैस सिलेंडर पर भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। गैस कंपनियों ने पांच किलो के सिलेंडर कनेक्शन की कीमत में 11 रुपए तथा रिफिल की कीमत में 26 रुपए की वृद्धि की है। इससे छोटे उपभोक्ताओं और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती गैस कीमतों से संचालन लागत बढ़ रही है, जिसका असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं ने भी कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। गैस कंपनियों की ओर से नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अब अधिक राशि चुकाकर गैस सिलेंडर खरीदना होगा। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी लोगों की जेब पर अतिरिक्त असर डालेगी। गनीमत ये रही कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें फिलहाल यथावत रखी हैं।

ये है 5 बड़े शहरों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत

देश के प्रमुख महानगरों में भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। जिसमें राजस्थान में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 42 रुपए बढ़ाकर 3099 रुपए से 3141 रुपए कर दी है। दिल्ली में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 42 रुपए बढ़कर 3071.50 रुपए से 3113.50 रुपए हो गई है। कोलकाता में सबसे अधिक 53.50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमत 3202 रुपए से बढ़कर 3255.50 रुपए पहुंच गई है। मुंबई में सिलेंडर 43.50 रुपए महंगा होकर 3024 रुपए से 3067.50 रुपए का हो गया है, जबकि चेन्नई में 46 रुपए की वृद्धि के बाद इसकी नई कीमत 3283 रुपए निर्धारित की गई है। राजस्थान में भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत में इजाफा हुआ है। लगातार दूसरे महीने हुई इस बढ़ोतरी से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Petrol Diesel Price: CM भजनलाल को मिला पेट्रोल-डीजल कीमतों में कटौती का फॉर्मूला, RPDA ने भेजा पत्र
जयपुर
Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 07:15 am

Published on:

01 Jun 2026 06:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Commercial LPG Cylinder Price Hike: 42 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल और 5KG गैस सिलेंडर के भी बढ़े दाम, जानें नए रेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का नया ट्रायल बना मुसीबत, अचानक अल्बर्ट हॉल से SMS अस्पताल जाने का बदला रास्ता

Jaipur Traffic Police Trial
जयपुर

Rajasthan Weather Alert 1 June : अगले 3 घंटे में 17 जिलों में 60 KMPH की गति से धूलभरी आंधी, बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Alert 1 June next 3 hours 17 districts 60 kmph speed Dust storm rain IMD
जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी कार्रवाई, RAS समेत 20 सेवा से बर्खास्त, 332 निलंबित, 17 की पेंशन बंद

CM Bhajanlal
जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ सुनी पीएम मोदी के ‘मन की बात’, युवाओं को किया संबोधित

Man ki Bat
जयपुर

जैसलमेर में रेत के बवंडर से दिन में छाया अंधेरा, राजस्थान में अगले 4-5 दिन आंधी-बारिश की संभावना

Jaisalmer Ramgarh dust storm
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.