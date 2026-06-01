Commercial LPG Cylinder Price Hike: 42 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल और 5KG गैस सिलेंडर के भी बढ़े दाम, जानें नए रेट

देश के प्रमुख महानगरों में भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। जिसमें राजस्थान में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 42 रुपए बढ़ाकर 3099 रुपए से 3141 रुपए कर दी है। दिल्ली में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 42 रुपए बढ़कर 3071.50 रुपए से 3113.50 रुपए हो गई है। कोलकाता में सबसे अधिक 53.50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमत 3202 रुपए से बढ़कर 3255.50 रुपए पहुंच गई है। मुंबई में सिलेंडर 43.50 रुपए महंगा होकर 3024 रुपए से 3067.50 रुपए का हो गया है, जबकि चेन्नई में 46 रुपए की वृद्धि के बाद इसकी नई कीमत 3283 रुपए निर्धारित की गई है। राजस्थान में भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत में इजाफा हुआ है। लगातार दूसरे महीने हुई इस बढ़ोतरी से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।