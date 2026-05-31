मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ सुनी पीएम मोदी के ‘मन की बात’, युवाओं को किया संबोधित

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के विभिन्न हिस्सों में समाज और पर्यावरण के लिए काम कर रहे लोगों के प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने केरल के आलुवा में संचालित एक अनोखे स्विमिंग क्लब, विभिन्न एस्ट्रोनॉमी क्लबों और खगोल विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों का जिक्र किया। इसके अलावा भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मनोरमा नदी को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास, गोवा में पाइपलाइन बिछाने के नवाचार और तमिलनाडु में सैनिकों के सम्मान में चलाए जा रहे अभियानों की सराहना की।