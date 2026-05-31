Donald Trump Daughter in Jaisalmer: टिफनी ट्रंप पहुंचीं सोनार दुर्ग, राजमहल की छत से निहारी स्वर्णनगरी

सोनार दुर्ग पहुंचने पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर दुर्ग स्थित जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम का भ्रमण कर यहां की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को करीब से जाना। पूर्व राजघराना सदस्य चैतन्यराज सिंह ने उनका स्वागत किया। टिफनी और उनके साथ आए लोगों ने दुर्ग के राजमहल में बने म्यूजियम को देखा। जैसलमेरी कला-संस्कृति के जानकार विजय बल्लाणी ने परम्परागत वेशभूषा में टिफनी को जैसलमेर के बारे में अवगत करवाया। अमेरिकी दल ने दुर्ग के राजमहल की छत पर पहुंच कर वहां से शहर का अवलोकन किया। उन्हें रियासतकाल में दुर्ग की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया और राजमहल में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई।