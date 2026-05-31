कटती बिजली, सिमटती कमाई, अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव

स्थानीय बाजार में आज अधिकांश गतिविधियां बिजली आधारित हो चुकी हैं। कम्प्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, प्रिंटिंग, मशीनरी, रेफ्रिजरेशन, वेल्डिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सैलून, होटल और पर्यटन सेवाएं—सबकी कार्यक्षमता विद्युत आपूर्ति से जुड़ी है। ऐसे में कुछ घंटों की कटौती भी आर्थिक गतिविधियों की श्रृंखला को प्रभावित कर देती है।बाजार से जुड़े लोगों का आकलन है कि बार-बार होने वाली ट्रिपिंग और अनियोजित कटौती कार्य दिवस के प्रभावी घंटों को कम कर रही है। इससे उत्पादकता प्रभावित हो रही है, जबकि स्थायी खर्च पहले की तरह बने हुए हैं।अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह ऐसा खर्च है जो उत्पादन नहीं बढ़ाता, केवल नुकसान को सीमित करने का प्रयास करता है। इससे लाभ का प्रतिशत घटता जाता है।